Bach zu Unruhen in Frankreich: Hat nichts mit Olympia zu tun

Daher hat der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) auch keine Sicherheitsbedenken trotz der jüngsten gewaltsamen Unruhen in Frankreich. „Wir haben gesehen, dass diese sozialen Unruhen, die wir in Frankreich erlebt haben in den letzten zwei Jahren, nicht im Zusammenhang mit den Spielen gestanden haben“, sagte der 69 Jahre alte Jurist in einer Medienrunde.