Bachs Spiel auf Zeit: Die IOC-Session und die Russland-Frage

„Zum passenden Zeitpunkt“, heißt es stets, werde der Ringe-Zirkel über das Thema entscheiden, das den Weltsport seit Monaten spaltet. Dürfen Sportlerinnen und Sportler aus Russland und seinem Unterstützer Belarus trotz des Angriffskriegs in der Ukraine an den Sommerspielen in Paris teilnehmen oder nicht? Er hoffe, dass Athleten „aus aller Welt“ im nächsten Jahr bei Olympia dabei sein können, sagte Bach jüngst einem Forum internationaler Athleten.