Ball des Sports findet ab 2023 in Frankfurt statt

Johannes B. Kerner führte 2021 als Moderator durch den Ball des Sports. (Bild: dpa) (Foto: www.kayherschelmann.de/Stiftung Deutsche Sporthilfe/obs)

Frankfurt/Main - Der Ball des Sports von der Stiftung Deutsche Sporthilfe soll von 2023 bis 2027 in Frankfurt am Main stattfinden.

Als Ort ist die Festhalle an der Messe vorgesehen, wie die Mainmetropole mitteilte. „Wir sind sicher, dass Europas größte Benefizveranstaltung im Sport mit der Sportstadt Frankfurt für die nächsten Jahre eine sehr würdige neue - und gleichzeitig alte - Heimat bekommt“, sagte Karsten Petry, Vorstand bei der Deutschen Sporthilfe.

Zuletzt hatte das Event von 2002 bis 2006 in Frankfurt stattgefunden. Dieses Jahr steigt der Ball des Sports am 16. Juli im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-92877/2