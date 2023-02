Basteln zur Ablenkung: Biathletinnen vor schwerem WM-Einzel

Ernst wird es heute (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) wieder im schweren Einzel über 15 Kilometer. „Man muss sich die Strecke gut einteilen, weil es echt herausfordernd ist, fünfmal den Birxsteig hoch“, sagte die 25-Jährige. Jener Birxsteig ist einer der anspruchsvollsten Anstiege in der gesamten Saison. Hinzu kommen warme Bedingungen mit Temperaturen von voraussichtlich bis zu sieben Grad. „Da ist es wichtig, dass man am Anfang nicht zu schnell angeht“, sagte Schneider: „Ich freue mich darauf und versuche, am Schießstand jeden Schuss konzentriert abzuarbeiten. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.“