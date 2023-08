Bayer bleibt bescheiden - Drohung an die Konkurrenz

Nun spielt er in einem Team, das einige Experten bereits stark genug einschätzen, um in dieser Saison Gegenspieler von Bayern München zu sein. Bereits am vierten Spieltag kommt es nach der Länderspielpause Mitte September zum Top-Spiel in München, an das Alonso nach eigenem Bekunden noch keinen Gedanken verschwendet. „Ich denke nur an Darmstadt“, sagte der frühere Bayern-Profi zum nächsten Gegner.