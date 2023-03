Bayer kommt in Schwung - Alonso: „Jetzt weitermachen“

Bremen (dpa) - . Bayer Leverkusen scheint für die entscheidende Saisonphase gerüstet. Trotz riskanter Rotation in Bremen gewonnen, fünf Pflichtspiele in Serie ohne Niederlage - Bayer-Coach Xabi Alonso war am Ende der einen und zu Beginn der nächsten Englischen Woche ein zufriedener Mann. „Es war nicht unsere spektakulärste Leistung, aber wir haben gut dagegengehalten“, sagte der Spanier nach dem hart umkämpften 3:2 (1:1) bei Werder Bremen. „Jetzt heißt es, am Donnerstag weiterzumachen.“