Bayern-Abschied von Mané naht: „Gespräche“ mit Al-Nassr

Tokio (dpa) - . In die Personalie Sadio Mané kommt beim FC Bayern München Bewegung. Der 31 Jahre alte Stürmerstar aus dem Senegal ist zwar auf der Asienreise des deutschen Fußball-Rekordmeisters noch dabei. Der Marketingtrip mit drei Testspielen in Tokio und Singapur könnte aber nach einer enttäuschenden Premieren-Saison von Mané in München dessen Abschiedstour im Bayern-Trikot sein. Manés Zukunft könnte in Saudi-Arabien liegen.