Bayern-Beben im Meisterglück

In empörten Tweets forcierte der im spektakulären Bundesliga-Saisonfinale vom Beschluss und noch mehr vom Ablauf seiner Ablösung als Vorstandschef tief getroffene Kahn über die Pfingsttage zunächst den Bruch mit seinem Herzensclub, bevor er via „Bild“ doch noch versöhnliche Töne anschlug. „Wir werden uns - wenn alles abgekühlt ist - zusammensetzen und in Ruhe über alles sprechen“, kommunizierte der 53-Jährige Richtung Vereinsführung.