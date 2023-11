Bayern-Debakel in Saarbrücken - BVB und Leverkusen weiter

Die größte Sensation aber gab es in Saarbrücken. Thomas Müller (16. Minute) hatte die Bayern zunächst standesgemäß in Führung gebracht. Doch dann verletzte sich Verteidiger Matthijs de Ligt, das sorgte für einen Bruch im Münchner Spiel. Patrick Sontheimer (45.+1) glich noch vor der Pause für den großen Außenseiter aus. In sprichwörtlich letzter Minute gelang Gaus dann der umjubelte Siegtreffer für die Gastgeber.