Bayern oder ManCity? Kroos und Rüdiger: Kein Wunschgegner

Genau wie der Weltmeister von 2014 geht auch Nationalspieler Rüdiger davon aus, dass der Gegner in der Runde der besten Vier so oder so eine große Herausforderung darstellen werde. „Im Halbfinale ist es egal, beide Teams sind Top-Top-Teams und Mitfavoriten auf den Titel“, sagte der Innenverteidiger: „Möge der Bessere gewinnen.“