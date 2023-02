Bayern setzen Titel-Statement im Topspiel gegen Union

Die offensive Spielfreude krönte sein Fußball-Starensemble vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena durch Tore von Eric Maxim Choupo-Moting (31. Minute), Kingsley Coman (40.) und Musiala (20) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Auch zur Freude des Bayern-Vorstandvorsitzenden Oliver Kahn. „Das war ein wichtiger Moment in der Saison. Dortmund hatte sich für 24 Stunden auf Platz 1 gespielt. Und es war wichtig, dass wir auf Platz eins bleiben - für alle“, sagte Kahn und mahnte: „Ausrutscher werden wir uns nicht mehr erlauben können.“