Bayern-Torjäger Lewandowski nimmt Lauftraining auf

Hat bei Bayern wieder das Training aufgenommen: Robert Lewandowski.

München - Der schmerzlich vermisste Torjäger Robert Lewandowski hat beim FC Bayern nach seiner Knieverletzung wieder das Lauftraining aufgenommen.

Ein Blitz-Comeback des Weltfußballers schon am Dienstag (21.00 Uhr) im Champions-League-Spiel des wankenden Titelverteidigers bei Paris Saint-Germain schloss der deutsche Rekordmeister aber aus.

Der 32 Jahre alte Pole werde nach dem 2:3 vor einer Woche in München auch beim Viertelfinal-Rückspiel gegen PSG «nicht zur Verfügung stehen», hieß es am Montag auf der Vereins-Homepage.

Im Schneetreiben absolvierte Lewandowski am Vormittag kurz vor dem Abschlusstraining seiner Teamkollegen für das Spiel in Paris erstmals nach seiner Bänderverletzung im rechten Knie wieder eine individuelle Laufeinheit. Der Angreifer war Ende März von den Länderspielen der polnischen Nationalmannschaft verletzt nach München zurückgekehrt.

Ein Lewandowski-Comeback scheint damit in der bevorstehenden Englischen Woche mit den Bundesligapartien beim VfL Wolfsburg, daheim gegen Bayer Leverkusen oder spätestens am 24. April in Mainz möglich.

