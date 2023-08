Bayern vorerst ohne verletzten Musiala

Neben Musiala fehlte auch Abwehrspieler Benjamin Pavard beim Bayern-Training. Der Verein gab an, dass der Franzose krankheitsbedingt gefehlt habe. Pavard will den Rekordmeister noch unbedingt in diesem Sommer verlassen. Inter Mailand gilt als Ziel des 27-Jährigen, dessen Vertrag in München in einem Jahr ausläuft. Er will ihn nicht verlängern.