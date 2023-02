Bayern wollen „Schippe drauflegen“ - Müller gibt Entwarnung

Am Dienstag (21.00 Uhr) bestreiten die Münchner das Achtelfinal-Hinspiel gegen das Superstar-Ensemble aus Frankreichs Hauptstadt. „Die Spannung steigt, so geht es uns auch, die Vorfreude ist groß, aber natürlich auch die Anspannung“, sagte Torschütze Thomas Müller, der trotz der verteidigten Tabellenführung nicht ganz zufrieden war. „Es könnte einfach irgendwie erfrischender laufen auf dem Platz. Man sieht aber in ganz Europa, dass sich die Topteams nicht unbedingt leicht tun.“ Das traf auch auf PSG zu. Die Franzosen verloren bei AS Monaco mit Alexander Nübel im Tor 1:3.