Bayerns Abschlusstraining vor Man City mit Choupo-Moting

Auch der nach seinem Kabinen-Clinch mit Leroy Sané nach dem Hinspiel in Manchester vereinsintern für eine Partie suspendierte Angreifer Sadio Mané war beim Training im kühlen München dabei. Tuchel hatte angekündigt, dass der 31 Jahre alte Senegalese gegen Man City wieder zum Kader gehören werde. „Die Sache ist abgehakt“, sagte Tuchel schon am Wochenende nach dem 1:1 der Bayern in der Bundesliga gegen Hoffenheim ohne Mané.