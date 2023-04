Bayerns Torflaute: Setzt Tuchel auf Manés „Bringschuld“?

Robert Lewandowski ist nicht mehr da. Und ob Eric Maxim Choupo-Moting am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) nach Kniegelenksproblemen auflaufen kann, ist ungewiss. Ein Comeback des Mittelstürmers wäre ein Hoffnungsschimmer. Immerhin stieg der 34-Jährige am Montag ins Mannschaftstraining ein. Ein Einsatz in der Startelf oder als Joker scheint damit in Reichweite.