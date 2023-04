Bayers „geiles Abenteuer“: Duell der Herzensclubs für Völler

In jedem Fall träumen die Leverkusener spätestens jetzt vom Endspiel am 31. Mai in Budapest. „Das Ziel ist ganz klar, ins Finale zu kommen“, stellte Rolfes klar. Und Hradecky, mit 33 einer der Erfahrenen und schon EM-Teilnehmer und DFB-Pokalsieger mit Frankfurt, antwortete auf die Frage, wo er den bisherigen Erfolg in seiner Karriere einstufen würde, lachend: „Frag mich in Budapest noch mal.“