„Beeindruckend“: Ramos übernimmt Ronaldos WM-Hauptrolle

Seine „magische Nacht“ zelebrierte der Youngster anschließend mit Dutzenden Bildern auf Instagram, Santos lobte die Dynamik und Zweikampfstärke seines Stürmers. „Ich habe den Spieler ausgewählt, der am besten zu meiner Strategie passt“, begründete der Trainer seinen Verzicht auf Ronaldo. „Wir wollten diesen Fluss haben. Wir haben sehr entschlossen gespielt und als Einheit.“ Ob seine Entscheidung gegen Ronaldo auch für das Viertelfinale gegen Marokko am Samstag gilt, ließ der Coach offen: „Das werden wir sehen“, sagte er. Immerhin in der Heimat ist die Frage schnell beantwortet: In einer Umfrage von „A Bola“ stimmten über 90 Prozent für einen weiteren Startelf-Einsatz von Ramos.