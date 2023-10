Benes vergibt Chance zum Sieg für HSV - 1:1 in Wiesbaden

Es war nach den Niederlagen in Elversberg und Osnabrück das dritte Spiel nacheinander bei einem Aufsteiger, das die Hamburger nicht gewinnen konnten. Erst in der 89. Minute gelang HSV-Profi Miro Muheim der Ausgleich, nachdem Wehen durch Aleksandar Vukotic (81.) in Führung gegangen war. Laszlo Benes vergab in der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter für die Gäste.