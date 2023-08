Berichte: Kane mit Verspätung auf dem Weg nach München

Zuvor hatte sich die für Vormittag erwartete Ankunft Kanes in München schon um mehrere Stunden verzögert. Grund war laut Medien, dass die Spurs bei dem mehr als 100 Millionen Euro teuren Transfer nochmals nachverhandeln wollten. Die Bundesliga kann sich auf einen Weltklassespieler freuen. Wenn es so weit ist, kann man Bayern dazu nur gratulieren“, sagte RB-Coach Rose mitten im Countdown zur Saison-Ouvertüre zwischen Meister Bayern und DFB-Pokalsieger RB Leipzig am Samstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) in der Allianz Arena.