Berlemann bleibt bis 2026 Sporthilfe-Vorstandsvorsitzender

In seiner beruflichen Vergangenheit als Wirtschaftsmanager sei es oft so gewesen, dass man sich auf das Kerngeschäft fokussiert habe, um da wirklich gut zu werden. „Das ist eine Diskussion, die muss im Sport und zum Teil in der Gesellschaft geführt werden, damit wir gemeinsam hinter den Athleten stehen und mit Inbrunst der Überzeugung ihre Unterstützung sicherstellen“, sagte Berlemann. „Dann haben wir auch wieder eine Perspektive, die Olympischen Spiele nach Deutschland zu holen. Wir haben bei den European Championships in München gesehen, was für ein Feuer da entfacht werden kann.“