BGH fragt EuGH zu DFB-Reglement für Spielervermittler

Bei der Verkündung des BGH-Beschlusses betonte BGH-Richter Kirchhoff, dass die Vorgaben des DFB zu einer „spürbaren Wettbewerbsbeschränkung“ auf dem Markt der Spielervermittlung führen. Zwar richten sie sich nicht direkt an die Agenten, sondern an Vereine und Spieler. „Sie bewirken jedoch, dass die Spielervermittler ihr Verhalten an dem Regelwerk ausrichten müssen“, sagte Kirchhoff.