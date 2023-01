Biathletin Herrmann-Wick Siebte bei Öberg-Sieg

Denise Herrmann-Wick kam in der Verfolgung auf den siebten Rang. (© Darko Bandic/AP/dpa)

Denise Herrmann-Wick kam in der Verfolgung auf den siebten Rang. (© Darko Bandic/AP/dpa)

In der Verfolgung läuft Biathletin Denise Herrmann-Wick auf den siebten Platz. Der Sieg in Slowenien geht an die Favoritin.