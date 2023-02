Biathlon-Boom auf dem Höhepunkt: Neuners besondere Heim-WM

Auch Deutschlands größte Medaillenhoffnung Denise Herrmann-Wick hofft elf Jahre später beim am Mittwoch beginnenden WM-Heimspiel in Oberhof auf einen positiven Effekt des eigenen Publikums. „Man kann Druck immer mit zwei Gesichtern sehen, positiv und negativ. Wenn man mit sich selber im Reinen ist, kann man Druck in was Positives ummünzen“, sagte die 34-Jährige. Eine „coole Atmosphäre“ in Thüringen könne viel bewirken, „so dass Athleten auch über sich hinaus wachsen. Und das sollten auch alle so angehen“.