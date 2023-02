Biathlon-WM in Oberhof: Hoffnungen ruhen auf Herrmann-Wick

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich wie gewohnt die Übertragungen und betreiben für das Heimspiel wie schon bei der WM 2012 in Ruhpolding großen Aufwand. In der ersten WM-Woche ist das ZDF an der Reihe, in der zweiten steigt die ARD an. Außerdem zeigt Eurosport alle Wettkämpfe. Der Deutsche Skiverband hofft wie vor elf Jahren auf einen neuen Biathlon-Boom, als in der Spitze einmal sogar mehr als sieben Millionen Fans vor den TV-Geräten dabei waren. An der Strecke können täglich bis zu 27.000 Fans dabei sein, vor allem an den Wochenenden wird es voll.