Borsigplatz oder Marienplatz: Wie der Meister feiern will

- Für das Spiel in Dortmund gab es mehr als 300.000 Ticketanfragen. Ein Public Viewing wird es in der Stadt trotzdem nicht geben. „Stadt Dortmund und der BVB empfehlen, das letzte Meisterschaftsspiel gemeinsam in der Nachbarschaft zu gucken“, teilte die Stadt mit. Da der BVB als Tabellenführer in die Partie gegen den FSV Mainz 05 geht, wird die Original-Meisterschale am Samstag in der Dortmunder Arena sein. Übergeben würde sie von Ansgar Schwenken, Präsidiumsmitglied der Deutschen Fußball Liga.