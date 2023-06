Box-Weltverband legt Berufung gegen IOC-Empfehlung ein

Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hatte am 7. Juni empfohlen, dem umstrittenen Boxweltverband die Anerkennung zu entziehen. Gleichzeitig machte sich die Exekutive für einen Erhalt des Boxens im Programm der Olympischen Spiele 2024 in Paris stark. Für eine Entscheidung diesbezüglich haben die Exekutive und der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach eine außerordentliche Mitgliederversammlung anberaumt. Die Session soll am 22. Juni per Schalte stattfinden. Der Cas will nun bis spätestens 21. Juni eine Entscheidung zum Eilantrag der Iba fällen.