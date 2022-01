Britische Athleten erhalten neue Mobiltelefone

Das britische Olympia-Komitee verteilt für die Winterspiele in Peking neue Mobiltelefone an Athleten und Athletinnen. Foto: Song Jiaru/Sipa Asia/SIPA Asia via ZUMA Press Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Song Jiaru/Sipa Asia/SIPA Asia via ZUMA Press Wire/dpa)