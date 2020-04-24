Freitag,
24.04.2020 - 16:39
2 min
Bundesliga-Fußball mit Maske? Unrealistisch!
Das Bundesarbeitsministerium schlägt angeblich vor, die Profikicker mit Gesichtsmasken spielen zu lassen. Die Betroffenen halten das für kaum umsetzbar.
Von Henning Kunz
Stellvertretende Leitung Sport
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