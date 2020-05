Bundesliga-Spieltage 27 bis 29 sind terminiert

Die nächsten Spiele nach dem Re-Start der Bundesliga sind jetzt terminiert (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT/MAINZ - Die Deutsche Fußball-Liga hat die Spieltage 27 bis 29 in der Bundesliga terminiert. Eintracht Frankfurt tritt genau eine Woche nach dem Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach (16. Mai, 18.30 Uhr) am Samstag, 23. Mai, um 18.30 Uhr beim FC Bayern München an. Am 28. Spieltag erwarten die Hessen am Dienstag, 26. Mai, um 20.30 Uhr den SC Freiburg. Das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg findet am Samstag, 30. Mai, um 15.30 Uhr statt.

Der FSV Mainz 05 empfängt RB Leipzig im ersten Heimspiel nach dem Re-Start am Sonntag, 24. Mai, um 15.30 Uhr. Schon an diesem Wochenende, dem 26. Spieltag, gastieren die Rheinhessen sonntags zur gleichen Zeit beim 1. FC Köln. Das Duell bei Union Berlin steigt für die Mainzer am Mittwoch, 27. Mai, um 20.30 Uhr. Die Heimpartie am 29. Spieltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim tragen die 05er am Samstag, 30. Mai, um 15.30 Uhr aus.





Verknüpfte Artikel

Alle Begegnungen finden ohne Zuschauer statt. Klar ist jetzt auch: Sowohl die ersten beiden Eintracht- als auch FSV-Begegnungen werden nicht im Free-TV übertragen. Sky zeigt nämlich an beiden Spieltagen nur die Samstags-Konferenz um 15.30 Uhr.

Auch die anstehenden Partien in der zweiten Bundesliga wurden terminiert.

Für Darmstadt 98 stellt sich der Spielplan folgendermaßen dar:

23. Mai, 13.00 Uhr: Heimspiel gegen FC St. Pauli

26. Mai, 18.30 Uhr: Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue

29. Mai, 18.30 Uhr: Heimspiel gegen Greuther Fürth

Der SV Wehen Wiesbaden tritt an diesen Tagen an:

22. Mai, 18.30 Uhr: Auswärtsspiel beim FC Heidenheim

26. Mai, 18.30 Uhr: Heimspiel gegen SV Sandhausen

31. Mai, 13.30 Uhr: Auswärtsspiel beim Hamburger SV