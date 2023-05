BVB-Coach Terzic vor Titelfinale: „Wollen Weg krönen“

Vor dem letzten Spieltag führt der BVB die Tabelle mit zwei Punkten vor dem deutschen Fußball-Rekordmeister aus München an und könnte mit einem Sieg die neunte Meisterschaft feiern. Terzic gab sich kämpferisch und verwies auf die guten Trainingsleistungen unter der Woche: „Wir sind noch nicht fertig, aber wir sind bereit. Als Mannschaft, als Verein, als Stadt. Wir wollen unseren Weg mit einem Sieg am Samstag krönen.“ Gleichwohl erwartet er eine schwere Aufgabe: „Die Stärken von Mainz sind deutlich erkennbar. Sie sind eine der fittesten Mannschaften in der Liga und spielen sehr erwachsen.“