BVB-Kampfansage im Titelkampf: „Nah dran wie nie“

Der 40-Jährige hofft eine Trotzreaktion der Mannschaft und erinnerte seine Profis an den knappen Zwei-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern: „Wenn wir davon ausgehen, dass die Situation, die wir jetzt haben, nächstes Jahr oder in zwei Jahren noch einmal kommt, sind wir fehl am Platz. Wir müssen die Situation, die wir jetzt haben, mit Haut und Haaren verteidigen.“ Kämpferisch füge er an: „Wir werden nicht nur mit Respekt, sondern auch mit Gier und einer Portion Wut an die Aufgabe herangehen. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir dieses Spiel gewinnen.“