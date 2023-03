BVB-Sportchef Kehl gibt Hoffnung im Titelrennen nicht auf

Mit 50 Punkten hat der zuvor acht Mal in Folge in der Liga siegreiche BVB nun zwei Zähler Rückstand auf die Bayern, dazu die deutlich schlechtere Tordifferenz. Im übernächsten Spiel kommt es zum Gipfel-Treffen in München. Den Vorwurf, dass sein Team auf Schalke zu lässig agiert habe, wolle er „nicht komplett“ von sich weisen, sagte der 43-Jährige: „Vielleicht haben wir aufgrund der Dominanz ein klein wenig gedacht, es geht von alleine.“