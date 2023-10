BVB „zu verspielt“ und Letzter

„Ich werde jetzt nicht zittrig für die Champions-League-Spiele der nächsten Wochen“, sagte Füllkrugs DFB-Elf-Kollege Julian Brandt. „Da geht noch einiges!“ An der Tabellenspitze liegen nach dem vor allem in dieser Höhe sehr überraschenden 4:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain die von Saudi-Arabien alimentierten Engländer von Newcastle United mit vier Punkten. Dahinter folgen PSG mit drei und Milan mit zwei Zählern. Als Nächstes tritt Dortmund in Newcastle an.