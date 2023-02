Cancel Culture beschäftigt Sandro Wagner

München (dpa) - . Sandro Wagner (35) will an seinem unverstellten Stil vor den Kameras festhalten. „Ich arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren als TV-Experte, und wenn ich die Auswertungen bekomme, sind sie absolut positiv. Dass es immer wieder Menschen gibt, die nicht gut finden, was man macht, ist auch normal. Das ist wie bei einem Büfett. Der eine mag lieber Fleisch, der andere lieber Fisch, der eine mag diesen Experten lieber, der andere jenen“, sagte der frühere Fußballprofi der Deutschen Presse-Agentur. „Ich will mir aber treu bleiben. Wenn man an sich Dinge verändert, nur um allen zu gefallen, ist man schon gescheitert.“