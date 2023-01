„Capitano“ Doll will zum Abschluss in Ruhpolding überzeugen

Doll ist als Fünfter im Gesamtweltcup derzeit am besten platziert und will auch im abschließenden Massenstart am Sonntag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) in Bayern überzeugen. „Ich fühle mich gut, habe Lust darauf und hoffe, dass ich da auch auf der Strecke noch mal einen Akzent setzen kann“, sagte Doll, der beim ersten Massenstart der Saison vor Weihnachten in Frankreich als bester Deutscher Siebter wurde.