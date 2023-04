Chancenlos bei ManCity: Klopp schimpft

Bereits vor dem Match kündigte der 55-Jährige eine Transfer-Offensive im Sommer an. „Wir werden investieren“, sagte Klopp. „Der Verein wird auf jeden Fall investieren.“ Gegen den Hochgeschwindigkeitsfußball von Kevin De Bruyne und Co. waren am Samstag laut Klopp lediglich Jordan Henderson, Fabinho, Cody Gakpo und Torhüter Alisson Becker konkurrenzfähig. „Sie konnten machen, was sie wollten“, monierte der frühere Bundesliga-Coach.