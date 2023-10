Chancenlose Idee: Oberhof würde Rodeln 2026 übernehmen

Oberhof begründet seine Idee mit dem Umbau der Bahn vor den Weltmeisterschaften. Aufgrund der Investitionen habe man die modernste und nachhaltigste Bahn der Welt, sagte Minschke. „Wenn es das Internationale Olympische Komitee (IOC) in Sachen Nachhaltigkeit und Zustimmung in der Bevölkerung ernst meint, sollte es Oberhof als Austragungsort für die Rodelwettbewerbe in den Fokus nehmen.“ 36 Jahre nach dem friedlichen Umbruch in Europa wäre eine Durchführung dieses Wettbewerbs in den neuen Bundesländern zudem ein Zeichen der Wertschätzung.