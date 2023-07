China siegt gegen Haiti, Verletzung trübt Englands 1:0

In Gruppe G warten die argentinischen Fußballerinnen weiter auf ihren ersten Sieg bei einer WM, bewiesen aber Comeback-Qualitäten. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand holten sie im neuseeländischen Dunedin noch einen Punkt gegen Südafrika. Linda Motlhalo brachte Südafrika in der 30. Minute in Führung, Thembi Kgatlana baute den Vorsprung aus (66.). Für Argentinien trafen vor 8834 Zuschauern Sophia Braun (74.) und Romina Núñez (79.). Für beide Teams war es im zweiten Spiel der erste Punkt. Die führenden Mannschaften Schweden und Italien treffen an diesem Samstag (09.00 Uhr MESZ/ZDF) in Wellington aufeinander.