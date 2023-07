China siegt in Unterzahl - Walsh bei England-Sieg verletzt

In der 38. Minute musste die beim FC Barcelona unter Vertrag stehende Mittelfeldspielerin vom Platz getragen werden, nachdem sie sich ohne Fremdeinwirkung offenbar am Knie verletzt hatte. Eine genaue Diagnose stand zunächst nicht fest. Zuvor war Lauren James vor 50.439 Fans in Sydney schon in der 6. Minute das letztlich entscheidende Tor für die Europameisterinnen gelungen.