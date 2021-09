China stellt offiziellen Slogan für Winterspiele vor

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sollen unter dem Motto «Zusammen für eine gemeinsame Zukunft» stehen. Foto: -/kyodo/dpa (Bild: dpa) (Foto: -/kyodo/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Peking - Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sollen unter dem Motto «Zusammen für eine gemeinsame Zukunft» stehen. Der offizielle Slogan der Spiele, die ab dem 4. Februar in der chinesischen Hauptstadt abgehalten werden sollen, wurde am Freitag vorgestellt.

Der Slogan «verkörpert unseren Anspruch, dass Menschen auf der ganzen Welt die Solidarität stärken, sich gegenseitig unterstützen und sich für eine bessere Zukunft zusammentun», sagte Pekings Bürgermeister Chen Jining, der zugleich dem Organisationskomitee der Spiele vorsteht, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

Das vorgestellte Motto erinnert an eine von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping geprägte Formel, die vor allem in internationalen Reden immer wieder zum «Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit» aufrief.

Debatte um Menschenrechtsverletzungen

Wegen Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik gibt es unter westlichen Staaten eine Debatte, wie mit den Winterspielen umzugehen ist. Während die USA für eine möglichst harte Haltung eintreten, ist die Bundesregierung deutlich zurückhaltender.

Unklar ist auch noch, wie genau die Spiele unter Corona-Bedingungen ablaufen sollen. China will die Spiele zwar in jedem Fall durchziehen, verfolgt aber gleichzeitig eine «Null-Corona-Strategie». Einreisende müssen sich grundsätzlich für mehrere Wochen in eine strenge Quarantäne begeben. Ob diese Regelung auch für Athleten gelten soll, ist bisher nicht geklärt.

© dpa-infocom, dpa:210917-99-253609/2