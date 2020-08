Corona-Verdacht: Ex-Sprint-Superstar Bolt in Quarantäne

Befindet sich derzeit in Quarantäne: Usain Bolt. Foto: Martin Bureau/AFP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Martin Bureau/AFP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kingston - Beim achtmaligen Olympiasieger Usain Bolt besteht nach eigenen Angaben ein Corona-Verdacht.

Der Weltrekordler über 100 und 200 Meter sagte in einem auf Twitter und Instagram geposteten Video, dass er sich am Samstag einem Test unterzogen habe und vorsichtshalber in Quarantäne gegangen sei.

«Ich versuche, verantwortungsvoll zu sein. Also werde ich zu Hause bleiben und für meine Freunde da sein», meinte er am Montag. Er spüre keine Symptome und warte nun auf das Ergebnis, um zu sehen, wie es dann weitergeht, sagte der frühere Ausnahme-Leichtathlet.

Noch am Freitag hatte er seinen 34. Geburtstag gefeiert. «Ich habe mit allen Freunden gesprochen und ihnen gesagt, dass, wenn sie mit mir in Kontakt gekommen sind, sie - nur um sicherzugehen - selbst in Quarantäne gehen sollten - und zwar in aller Ruhe», teilte Bolt mit.

Laut der Johns Hopkins Universität gab es bislang in Jamaika etwas mehr als 1500 bestätigte Corona-Fälle, insgesamt starben 16 Personen an der Covid-19-Lungenkrankheit.

© dpa-infocom, dpa:200824-99-291880/2