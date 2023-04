Dämpfer für Union Berlin: Nur Remis gegen Bochum

Die Eisernen verpassten durch das 1:1 (1:0) gegen den VfL Bochum einen großen Schritt Richtung Champions League. Josip Juranovic (45.+3 Minute) brachte die Gastgeber im Stadion an der Alten Försterei mit einem sehenswerten Freistoßtor in Führung. Kevin Stöger (55.) erzielte per Foulelfmeter aber den Ausgleich für den Revierclub.