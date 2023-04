„Daily Mail“: Nagelmann Top-Kandidat bei Chelsea

Genannt wird Nagelsmanns Name praktisch überall, doch die Namen möglicher Konkurrenten haben es auch in sich. Da wäre der Argentinier Mauricio Pochettino, einst unter anderem bei Paris Saint-Germain, aber auch Spaniens ehemaliger Nationalcoach Luis Enrique, Frankreichs Ex-Weltmeister Zidane und neben Glasner auch noch Chelseas Ex-Coach José Mourinho von der AS Rom.