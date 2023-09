Dank „Kampfgeist“ und „Gier“: U21 mit Sieg zum Saisonstart

„Natürlich bin ich erleichtert“, gestand Di Salvo. „Die Mannschaft hat das gezeigt, was wir sehen wollen.“ Vor allem der defensive Part habe gestimmt. „Dass die Null steht, ist wichtig“, merkte der Coach an, „im Spiel nach vorne muss es noch besser werden.“ Insgesamt hätten „Kampfgeist“ und „Gier“ gestimmt. „Wir konnten jetzt nicht verlangen, dass viele Abläufe passen.“ Schon am Dienstag ist seine Mannschaft dann im ersten Pflichtspiel der neuen Saison in der EM-Qualifikation im Kosovo gefordert.