„Dann muss er in die dritte Liga“: Kritik an Nagelsmann

Welz machte am Sonntag im „Doppelpass“ bei Sport1 klar, dass er sich mit den verbalen Attacken von Nagelsmann nicht beschäftigen wolle. „Ich habe das in keinster Art und Weise mitbekommen“, sagte er: „Wenn mich niemand direkt anspricht, fühle ich mich auch nicht angesprochen. Beim nächsten Mal werden wir uns die Hand geben und ganz normal miteinander umgehen.“ Die Diskussion in der Kabine habe „unter Männern auf Augenhöhe stattgefunden“. Sie sei zwar „von einer Seite emotional“ geführt worden, „aber da wurden keine Beleidigungen ausgesprochen. Da war alles in Ordnung, wie es gelaufen ist“.