Dardais Hertha-Schelte: „Riesiges Mentalitätsproblem“

Deshalb wäre Dardai sich wohl albern vorgekommen, nach diesem Auftritt des Tabellenletzten vom Klassenerhalt zu sprechen. „Wir dürfen nicht labern oder erzählen“, sagte er: „Wir müssen einfach den Mund halten und schauen, was am Wochenende passiert. Dann machen wir am Montag eine Analyse. Und wenn wir dann noch eine Chance haben, müssen wir uns vorbereiten auf Bochum.“