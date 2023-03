Darmstadt verliert erneut und bangt um die Tabellenführung

Verfolger Hamburger SV hat vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim Karlsruher SC (13.30 Uhr/Sky) nur einen Punkt Rückstand. Der Tabellendritte 1. FC Heidenheim kann bei drei Punkten Rückstand und dem besseren Torverhältnis schon am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) mit einem Auswärtserfolg bei Fortuna Düsseldorf an Darmstadt vorbei auf Platz eins klettern.