„Das ist kein Fußball“: Ärger über Roms Spielverderber

Das war es auch für Nadiem Amiri. Die Römer seien eine Mannschaft, „die mit Fußball nix tun hat“, erklärte der Offensivspieler: „Was die heute gespielt haben und auch schon in Rom, das war wirklich eine Frechheit. Bei jeder Aktion fallen sie hin, jeden Ball schießen die lang. Das ist kein Fußball. Dass so eine Mannschaft im Finale ist, ist Wahnsinn.“ Und Kerem Demirbay konstatierte: „Es ist schade, dass so eine Spielweise auf so einem Niveau im Halbfinale belohnt wird. Das ist schon sehr, sehr bitter für den Fußball. Sie haben es am Ende sehr ekelhaft gemacht, das muss man so auf den Punkt bringen.“