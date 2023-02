Das M-Wort bleibt: Union Berlin kokettiert mit den Erfolgen

Zu Hause in der Alten Försterei ist Union eine Macht, seit 15 Ligaspielen ungeschlagen. Wie lange die Berliner um den Titel und die Champions League mitspielen, wird sich aber auch in den anstehenden Auswärts-Aufgaben entscheiden. Am kommenden Samstag geht es zum Topspiel bei RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky). Auch nach Dortmund und München müssen die Eisernen noch. Die Bilanz bei diesen drei Gegnern ist seit dem Aufstieg 2019 nicht rosig: vier Punkte und nur ein Sieg in neun Spielen.